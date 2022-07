Die Wirtschaft ist gefragt

Eine Gesellschaft kann Energie sparen, wenn wir unnötige oftmals dreifache Verpackungen weglassen. Der Verpackungswahn ist ein Luxus, umweltbelastend und kostet viel Energie in der Erzeugung. Gerade auch beim Obst und Gemüse in den Handelsketten ist es besonders auffällig wie unser Umgang mit Ressourcen krankt. Ebenfalls bei Mogelpackungen, bei denen die Verpackung das vielfache an Volumen gegenüber dem Produkt aufweist. In einer Zeit von Krisen, gibt es die Chancen, im Verhalten uns auf Wesentliches zu konzentrieren. Die Predigt vom ewigen Wirtschaftswachstum funktioniert nicht und wird strapaziert, um wenige Reiche reicher zu machen. Wirtschaft muss nicht wachsen, sondern lebendig und gesund pulsieren - abnehmen, wo nötig, und zunehmen, wo es gebraucht wird, sowie es den Notwendigkeiten und Erkenntnissen einer Zeit entspricht.







Maria Obenholzner, 5026 Salzburg