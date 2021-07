Die Wirtschaft wurde viel zu spät wieder angekurbelt

Meine kleine Hilfestellung an Herrn Kocher, um nicht noch mehr Leute zu vergraulen.

Agieren ist das aktive Angehen einer Aufgabe, die Initiative ergreifen, den ersten Schritt gehen, Dinge bemerken, die von Ihnen aktiv geändert werden können, wenn Sie nur genügend darüber nachdenken oder sich einen Plan zurechtlegen. Sie können aktiv eigenständig entscheiden, wie, wann und wo Sie etwas dafür tun.

Reagieren ist das passive Ausgeliefertsein. Sie tun das, was andere oder die Umstände von Ihnen wollen oder fordern. Ihre Entscheidungsfreiheit beschränkt sich darauf, was andere Ihnen zugestehen. Im schlimmsten Fall lassen Sie sich treiben und fühlen sich, als ob Sie der Spielball anderer sind. Sie handeln nicht nach Ihren Bedürfnissen, sondern hoffen darauf, dass andere Ihre Bedürfnisse sehen.

Ich denke, Sie wissen selbst, was Sie gerade für ein System anwenden, in dem Sie auf alte Modelle zurückgreifen und noch dazu Druck auf Unschuldige ausüben. Hätten Sie zeitnah ein Konzept gehabt, sich mit der Situation Wirtschaft schon früher auseinandergesetzt, müssten jetzt nicht alle um Arbeiter betteln. Sie haben es verschlafen, zeitgerecht dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann, und jetzt möchten Sie anhand von Drohungen den Turbo zünden. Auch mir unverständlich, dass Sie immerwährend mit vorangegangenen Vergleichszahlen aufwarten. Jeder von uns weiß, dass es früher mehr Arbeitslose gab als angegeben, da aus unseren Nachbarländern genügend Aushilfskräfte und Firmen eingesetzt, bzw. beauftragt wurden. Das scheint Ihnen gar nicht aufzufallen, traurig.

Mir fehlen die so groß angeprangerten Konzepte, die ein Starökonom nur so aus den Ärmel schütteln müsste. Ihr Ministerjob ist keine Versuchsreihe in Plenarsälen, das ist Realität und es hängt viel davon ab.

Frank Christian, 4971 Aurolz