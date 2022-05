Die Wünsche der Nachhilfebranche

Im Artikel "Angstmacher statt Ansporn" (SN, 25. 5.) wünscht sich eine Vertreterin eines Nachhilfeinstituts, dass Lernen und Bildung in der Schule im Vordergrund stehen und bei Lehrkräften ein Rollenwandel vom Beurteiler zum Lernpartner stattfindet. Auch wenn ich mich dem ersten Wunsch anschließe, frage ich mich, welche Folgen dessen Erfüllung auf die Nachhilfebranche hätte. Diese profitiert schließlich davon, dass die vorherrschenden Strukturen im Schulsystem keinen guten Nährboden für Bildung im humanistischen Sinn und gehirngerechtes Lernen bieten. Der zweite Wunsch, jener nach einem Rollenwandel, erscheint mir nicht erfüllbar, denn Lehrende haben die Aufgabe, sowohl Gutachten in Form von Noten zu erstellen als auch die Lernenden zu begleiten und zu fördern. Es kann also kein Schwenk in dieser Form stattfinden, da beide Seiten wichtige Teile der Rolle sind und gleichermaßen berücksichtigt werden müssen.

Mag. Dr. Ulrike Burgstaller, 5163 Mattsee