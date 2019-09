Sowohl in der europäischen und österreichischen Verfassung aber auch in der UNO-Menschenrechtscharta nimmt die Würde des Menschen als Grundrecht eine wichtige Stellung ein. Die Würde des Menschen betrifft alle Menschen, egal welcher Hautfarbe, Nationalität, Religion, sozialem Stand und sexueller Orientierung. Im Sinne von Kant missachtet man die Würde, indem man Menschen und Menschengruppen demütigt.

Das Gegenüber und missliebige Gruppen herabwürdigen ist heute Teil der politischen Auseinandersetzung und scheint ganz klares Kalkül zu sein. Das beginnt beim Dosenschießen auf Köpfe von Ex-Regierungsmitgliedern, geht über den Umgang des jungen Ex-Kanzler mit Flüchtlingen in seinem allzu aalglatten Auftreten, über Lustigmachen und Herabwürdigung einer Millionärin, die die Konkurrenzpartei unterstützt, über einen rund-um-sich schlagenden Chef einer Minipartei, der aus populistischen Gründen alles und jeden schlechtmacht bis zu einer Partei, die neben vielen untergriffigen Sagern - die sie dann doch nicht so gemeint haben wollen!? - am letzten Parteitag alle Männer eines Volkes als testosterongetrieben potenzielle Vergewaltiger darstellen. Manche mögen einwenden, das hat es immer schon gegeben. Fakt ist, dass Jörg Haider mit seiner "Taferl-Politik" es zu einer neuen Dimension gebracht hat.

Als Bürger und Menschen dieses Landes, in dem wir auf unsere christlichen Grundwerte stolz sind, müssen wir aufstehen und uns ganz klar dagegen wehren. Lassen wir nicht zu, dass unsere Gesellschaft in Egoismus und Kleinkrämertum zerfällt und wir dabei die wichtigen Herausforderungen, die wir meistern müssen, aus den Augen verlieren. Die kommende Wahl wird über die Richtung entscheiden.





MR Dr. Christoph Dachs, Mag. Johannes Lugstein, 5400 Hallein