"Die Zähne zusammenbeißen" ist für viele Realität

Dieser Rat unseres Herrn Bundespräsidenten scheint für in den Wohlstand Hineingeborene, die auch nie Einschränkungen erfahren mussten, eine Zumutung

zu sein. Für mich, Jahrgang 1939, als Kind einer vom Krieg schwer getroffenen siebenköpfigen Familie, gehörten Hunger und frieren in meiner Kindheit, Zähne zusammenbeißen noch in meiner Jugend zum Alltag. Unsere Wünsche und Träume waren entweder nicht erfüllbar oder nur durch eisernes Sparen realisierbar. Blicken wir über unseren Tellerrand hinaus: Weltweit stehen Menschen durch Krieg, Terror, Flucht, Naturkatastrophen etc. vor den Ruinen ihrer Existenz. Kinder müssen die Zähne zusammenbeißen, wobei sie gar nichts mehr zu Beißen haben, hungern und verhungern. Das sollte unsere Situation relativieren. Solange noch mehrheitlich durch Privathaushalte genießbare Lebensmittel im Müll landen, muss bei uns niemand hungern, schon gar nicht verhungern. Aber solange noch bzw. wieder die Gier nach Gewinnmaximierung die Gesellschaft regiert, solange die Werbung suggeriert, dass das Leben ein Spaß ist bzw. sein muss, solange stehen die durchaus vorhandene

Vernunft und Solidarität auf verlorenem Posten. Der Slogan "Hinter mir die Sintflut" hat ein Ablaufdatum. Es könnte schneller eintreten als uns lieb ist.





Mag. Lieselotte Fellinghauer, 5071 Wals