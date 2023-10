Die Zeit ist schon längst reif für Reichensteuern

Reichensteuern wären eher angebracht, als sich mit Angriffsreden gegen Mütter und Kinder zu brüsten. Wenn man die Medien durchforstet, dann hat man das Gefühl, dass politische Themen rund um Kinder in Österreich eher etwas Lästiges sind, etwas, das man schnell loswerden will; um sich schnell möglichst Wichtigerem widmen zu können. Geld zum Beispiel.

Kinderbetreuer und Lehrer sind aktuell wichtig geworden. Es gibt ja zu wenige von ihnen. Geht es in dieser Thematik hier primär um die Kinder, um unsere Zukunft, also auch um zukünftig gesunde Steuerzahler oder um die Tatsache, dass alle momentan arbeitsfähigen Menschen so viel wie möglich arbeiten gehen sollen? Um Steuern zu zahlen.

Nun, die Kinderbetreuer bekommen Geld für ihre Arbeit. Mütter und Väter betreuen auch ihre Kinder. Unbezahlt. Das scheint dem Bundeskanzler aber nicht viel wert zu sein. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, wir Mütter werden nur als Bittstellerinnen dargestellt, die den Staat abzocken wollen. Oder habe ich da eine verzerrte Wahrnehmung?

Na ja, es war schon immer leichter, über die Schwächeren unserer Gesellschaft zu schimpfen als Reiche zu besteuern.

Und noch etwas: Hat sich irgendjemand Gedanken gemacht, wie das Ganze aus Sicht der Kinder aussieht? Sollen beide Elternteile wirklich nur noch in der Früh und am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen zu sehen sein? Zu gestresst und zu müde, um für ihre Kinder liebevoll da zu sein, wenn sie als Eltern gebraucht werden. Immerhin sind gesunde Kinder (physisch wie psychisch) ein wichtiger Sockel für eine gesunde Gesellschaft und eine gute Zukunft! Was ist uns das wert?

Ingrid Eichberger, 5020 Salzburg