Die Zukunft der SPÖ

Die bevorstehende Abstimmung in der SPÖ über den künftigen Parteivorsitz und die Spitzenkandidatur bei der nächsten NR-Wahl wird auch bestimmend über den Weg und die Richtung der SPÖ-Politik in Österreich werden.

Moderate - aber klare - Positionen zur Umweltpolitik und zur Frage der Asylanten sind notwendig, denn Extrempositionen in diesen Bereichen sind nach einem Ausscheiden der Grünen aus der Regierung ohnehin zu erwarten, ebenso auch von den Freiheitlichen.

Die SPÖ muss sich wieder als Partei des Mittelstandes etablieren und dessen Interessen forcieren.

Sozial- und Gesundheitswesen, leistbares Wohnen, öffentliches Verkehrswesen, Energiefragen, Bildung , Familie unter anderem sind die Themen! . Bruno Kreisky hat Ideen und Themen durch Arbeitskreise mit internen und externen Fachleuten zu Papier bringen lassen, damit sie von den Bürgern und Bürgerinnen als programmatische Punkte der Partei wahrgenommen wurden.

Nicht die eingenommenen Extrempositionen der Mitbewerber von Dr. Rendi-Wagner von links und von rechts, sondern nur eine klare Parteilinie mit entsprechendem Programm wird wieder zum Erfolg führen.





Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg