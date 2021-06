Die Zustellung der SN funktioniert perfekt - Danke.

Seit mehr als 40 Jahren beziehe ich die SN und freue mich täglich morgens über die Neuigkeiten in der Politik im Weltgeschehen und im Lande, über die aktuellen Berichte aus Österreich und aus der näheren Umgebung. Dies ist aber nur möglich, weil ich die Zeitung an jedem Wochentag pünktlich um spätestens 6 Uhr morgens in meinem Zeitungskasten finde. Egal, ob die Sonne scheint, ob Regen oder Schnee vom Himmel fällt, ob es dunkel ist oder hell. Und es funktioniert auch einwandfrei mit der Nichtzustellung, wenn ich einmal auf Reisen bin!

Die Zeitungsträger haben keinen leichten Job, aber sie führen diesen zuverlässig aus und dafür sollte ihnen auch einmal gedankt werden. Nicht nur um die Weihnachtszeit mit einem kleinen Trinkgeld.



Heinz Hutter, 5081 Anif