Dienst macht Österreich nicht "kaputt"

Als Vorsitzender einer ehemals staatstragenden sozialdemokratischen Partei hat Herr Babler angesichts des Vorschlags, Soldaten zu für sie relevanten Themen an Schulen vorzutragen zu lassen, diesen Kommentar abgegeben:

"Soldaten als Lehrer. Alleine daran sieht man, wie sehr die ÖVP unser Land kaputtgemacht hat."

Nun ist es ja politisches Handwerk als Opposition besonders plakativ, um nicht manchmal sogar auch dümmlich-primitiv auf gegnerische Parteien zu zeigen. Diesmal wurde allerdings ein Bogen überspannt. Ich bin nicht die ÖVP, sondern einer diesen von Herrn Babler so bezeichneten österreichischen "Soldaten".

Ich nehme es allerdings nicht hin, als österreichischer Offizier, der der Republik seit ET 1966 bis zum Ruhestand in der Miliz gedient hat, mich und alle meine Kameraden derart öffentlich von einem Politiker, der vom Gesetzt geschützt ist, verunglimpfen zu lassen, wozu bekanntermaßen nicht sehr viel Mut, gar Charakter gehört. Den Dienst für Österreich pauschal als "kaputtmachen" zu bezeichnen wirft ein bezeichnendes Licht auf Herrn Babler und alle anderen Organisationen, die sich bemüßigt fühlen, in diesen Chor einzustimmen.

Ich fordere daher Herrn Babler zu einer öffentlichen Diskussion - vielleicht bei Herrn Wolf/ZIB2? - auf. Ich möchte gerne, dass er mir nach einem Leben lang Dienst ins Gesicht sagt, dass alle Kameraden und ich Österreich "kaputtgemacht" haben.







Dr. Nikolaus Scholik, Obst i.R., 1230 Wien