Diese Bonuszahlungen sind großteils Steuergeld

Man kommt aus dem Staunen nicht heraus, wenn man in den SN liest, welche Bonuszahlungen ausgeschüttet werden. Grundsätzlich sind diese Jobs ja sehr gut dotiert und ein zusätzlicher Bonus müsste doch mit besonderen Leistungen verbunden sein, die bei Erreichung von Unternehmenszielen (Umsatz, Gewinn, Marktanteile etc.) fällig werden. Wenn z. B. die Geschäftsführerin der Flughafengesellschaft einen Sonderbonus, bei ca. 90% Umsatzrückgang und Verluste in Millionenhöhe, erhält, fragt man sich schon, welche Kriterien für diese Bonuszahlung relevant waren. Und gleichzeitig wird staatliche Unterstützung für die Flughafengesellschaft in Millionenhöhe erwartet. Die Aufsichtsräte dieser Gesellschaften, die diese Bonuszahlungen genehmigen, sollten schon bedenken, dass es sich großteils um Steuergeld handelt und der Steuerzahler kein Verständnis dafür hat, dass hier anscheinend nach Gutdünken Geschenke verteilt werden.

Franz Kriechhammer, 5162 Obertrum