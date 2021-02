Diese Fragen sollte man stellen

Voller Spannung nahm ich den Lokalteil der SN zur Hand, denn es war ein Interview mit dem Herrn Landeshauptmann angekündigt. Erwartete ich mir doch Antworten auf viele wichtige Fragen wie zum Beispiel: Warum konnte im Bundesland Salzburg ein Möbelmarkt bei seiner Eröffnung tausenden Menschen Wiener Schnitzel anbieten, während die Gastronomie zusperren musste? Warum war und ist Salzburg bei den Coronafällen in Österreich im Spitzenfeld, nicht aber bei den Impfungen? War das Öffnen der Skilifte wirklich so eine gute Idee oder haben wir auch deshalb so viele Coronafälle? Warum hat das Land Salzburg auf die hohe Anzahl der Südafrikanischen Mutation Tirol in nicht sofort mit Kontrollen an der Landesgrenze reagiert oder warum ist der Landeshauptmann sauer auf die AUA wegen der Schließung in Salzburg und nicht auf Kurz und Blümel, die für Österreich verhandelt haben? Allein, die Fragen wurden nicht gestellt.



Franz Bauernfeind, 5450 Werfen