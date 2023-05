Radikalisierung ... und ich meine mich selbst (ich bin/wurde radikalisiert). Habe im Lauf der Zeit einige Parteien gewählt, immer gute Gespräche geführt, harte Argumente ausgehalten und weiterdiskutiert. Auch meine Beiträge geleistet. Jetzt aber bin ich verhärtet: Diese (Landes-)ÖVP ist unten durch, das Vertrauen in den Landeshauptmann gestört, Ängste steigen hoch - als ob wir nicht genug Probleme demokratisch zu lösen hätten. Die SPÖ bietet sich zum Vergessen an, auch nicht gut. Und: Jetzt haben wir eine Landesregierung weit unter dem Niveau nicht nur der Festspielgäste, sondern aller Touristen, die Salzburg besuchen. Und auch die Wirtschaft wird draufkommen, wie schädlich eine eigeninteressengesteuerte (sorry für das Wort) Politik sich auswirkt.

Beda Percht, 5400 Hallein