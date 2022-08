Dieselpreis erreicht neue Höhepunkte

Die Abzocke bei Diesel erreicht neue Höhepunkte. Obwohl die Rohölpreise seit einiger Zeit sinken, macht sich das bei den Preisen für Diesel nicht bemerkbar. Stand 29. 8. 2022 11.42 Uhr kostet Dieseltreibstoff 1,859 Euro und

Superbenzin 1,719 Euro je Liter. Diesel ist also um 8,14 Prozent teurer als Superbenzin und dies obwohl die Steuern dafür nicht erhöht wurden.

Früher war Dieseltreibstoff ca. sechs Prozent billiger als Superbenzin. Dies nicht zuletzt auch wegen der geringeren Steuern auf Dieseltreibstoff.

Steuerlich werden die hohen Preise auch nicht berücksichtigt, denn das amtliche KM-Geld beträgt seit 1. 1. 2011 noch immer nur 0,42 Euro.

Es gibt noch immer jede Menge Pendler, die sich die Fahrt in die Arbeit bald nicht mehr leisten können. Ich frage mich, was müssen wir Bürger/-innen uns noch alles von den Mineralölfirmen gefallen lassen? Wann hört die Abzocke endlich auf?

Herbert Schöberl, 4910 Ried im Innkreis