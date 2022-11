Diesen Krieg wird der "General Winter" gewinnen …

Wie uns die Geschichte lehrt wird den Krieg in der Ukraine wohl der General Winter gewinnen! Um weitere hundertausende Tote zu verhindern, ist ein sofortiger Waffenstillstand notwendig.

Die tägliche Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj (aus dem Bunker) verhindert nicht das jämmerliche Sterben der Zivilisten in der Ukraine. Auch der russische Präsident Putin agiert offensichtlich aus dem streng abgeschirmten Sicherheitsbereich und lässt die Drecksarbeit seinen Verteidigungsminister machen. Eine Lösung könnte eine sofortige Einrichtung einer fünf Kilometer breiten Sicherheitszone (wie in Zypern) am derzeitigen Frontverlauf unter Überwachung der UNO und eine sofortige Einstellung der Luft-, Artillerie- und Raketenangriffe durch beide Kriegsparteien auf zivile und militärische Ziele. Nach einer Abkühlungsphase von einigen Monaten sollten Friedensverhandlungen aufgenommen werden. Statt Waffenlieferungen durch die EU und die USA sollte Hilfe bei der Wiederherstellung der zerstörten Infrastruktur geleistet werden. Die Ukraine wie sie vor 2014 bestanden hat, wird es dann wohl nicht mehr geben, aber besser als ein komplett zerstörtes Land mit Millionen Toten und einer zerstörten Wirtschaft ist es immer noch. Bei Einhaltung des Waffenstillstands und Friedensverhandlungen durch Russland wird man wohl auch mit Russland über eine Lockerung oder Aufhebung der Sanktionen verhandeln müssen (die gesamte europäische Wirtschaft wird dadurch auf Talfahrt geschickt) und der Winter 2023 / 2024 wird wohl sonst auch sehr kalt werden.

Ein Nato-Beitritt der Ukraine ist völlig sinnlos und ein Vorwand für Präsident Putin für eine Verlängerung dieses Krieges. Die Ukraine sollte den gleichen neutralen Status wie die Schweiz erhalten.





Alois Maderegger, 5020 Salzburg