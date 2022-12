Dieser Regierung fehlt der Anstand

Im SN-Leitartikel vom 10. Dezember stellt Chefredakteur Koller an die Regierung berechtigterweise die Sinnfrage. Anstand - jemand hat ihn, oder nicht. Dieser ist Gradmesser für Glaubwürdigkeit, Fairness und Rechtschaffenheit, aber auch für Wertschätzung und Respekt dem/den anderen gegenüber.

Arbeitskräftemangel allüberall. Arbeitsminister Kochers ernsthafter Versuch, die Arbeitsmarktpolitik zu reformieren, um Menschen rascher in Beschäftigung zu bringen, wird durch den Widerstand des grünen Koalitionspartners zu Fall gebracht.

Die Mogelpackung der angekündigten Pflegereform, die einem über Jahre geschundenen Pflegepersonal, den in Aussicht gestellten monatlichen Gehaltsbonus via Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge beinahe komplett wieder abknöpft, ist ein weiteres Indiz dafür - diese Regierung hat keinen Anstand!

Das "ÖVP-Vetorecht" gegen die Erweiterung des Schengenraumes durch Bulgarien und Rumänien (beide schützen EU-Außengrenzen), ist kurzsichtiger, dummer, nur wahltaktischer Hilfeschrei an die EU. Der Anstand geböte es, sich schon längst mit Orbans Ungarn kompromisslos auseinanderzusetzen, das zigtausende Migranten einfach in unser Land weiterwinkt.

Eine SN-Leserbriefschreiberin fasst die Situation rund um die politischen Macher treffend zusammen: Letztlich sind wir denjenigen, die sich alles richten können, abgehoben und realitätsfremd über uns bestimmen, herzlich egal.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl