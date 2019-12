Dieser Service macht sprachlos

Anruf bei Fa. Gallautz (Fenster und Türen), ob es möglich ist, eine eingebaute Katzenklappe im unteren Kunststoffteil eines Fensters auszubauen, um den "Urzustand" wieder herzustellen. Eine Stunde später (nachmittags), er war gerade mit einer Baustelle fertig geworden, war der Chef mit einem Mitarbeiter schon da. Er schaute sich an, was zu machen sei und sie machten sich an die Arbeit. Es musste eine Kunststoffplatte zugeschnitten werden, das wurde im Freien gemacht, damit in der Wohnung kein Schmutz entsteht.

Als er mit dem Fenster fertig war, bemerkte er noch, dass die Balkontür klemmte und reparierte diese auch noch.

Als ich ihn um die Rechnung fragte, war seine Antwort, Weihnachten komme bald und er wolle quasi etwas Gutes tun. Eine Stunde Arbeit, Hin- und Rückfahrt, Material, und das alles kostenlos. Wer macht das in der heutigen nur auf Profit ausgerichteten Zeit noch? Vielen Dank! Ich war nur noch sprachlos!







Inge Schwarzenbacher, 5020 Salzburg