Dieser Sparkurs ist sehr bedenklich

Mit Entsetzen las ich den Artikel über die 87-jährige Dame, für die kein Bett im Landeskrankenhaus zur Verfügung stand (SN vom 10. 2. 2022).

Diese Generation hat den Krieg überstanden, unser Land wieder mitaufgebaut und ihr Leben lang Steuern bezahlt und jetzt hat sie keinen Anspruch auf ordentliche Versorgung im Spital und muss auf einer

"Pritsche" auf ein Bett warten.

Das ist beschämend! Österreich gehört zu den reichsten Länder dieser Welt. Wir können uns leisten, in fremde Länder zu spenden und für die eigene Bevölkerung fehlen Krankenhausbetten? Wie ist das möglich? Wir haben super Ärzte, die ihr Bestes geben, aber dieser Sparkurs im Krankenhaus ist sehr bedenklich und unsozial. Ich kann mich noch gut an die Zeiten im Landeskrankenhaus erinnern, in denen man dort gut versorgt wurde und der Patient im Mittelpunkt stand und nicht dieser Sparkurs!

Covid ist sicher für diese Misere nicht verantwortlich. Ich haben vor Jahren eine ähnliche Situation mit meinem inzwischen verstorbenen Vater erlebt, für den mit akuten Herzproblemen auch kein Bett zu Verfügung stand.

Unsere Politiker versagen auf ganzer Linie. Was ist los mit dem Gesundheitsreferenten?







Gabriele Reiter, 5020 Salzburg