Dieses Brauchtum ist aus der Zeit gefallen

Sehr geehrte Frau Edlinger-Windhagauer! Ihren Leserbrief kann wiederum ich nicht so stehen lassen. Es ist sicher zutreffend, dass zwei Sachen in einen Topf geworfen werden. Letztlich geht es dabei aber trotzdem um dasselbe, nämlich völlig unnötige Emissionen zu erzeugen. Und das sind Lärm und Feinstaub, die in die heutige Zeit einfach nicht mehr passen. Es ist absolut nicht einzusehen, dass dies noch immer veranstaltet und (teilweise) zugelassen wird. Nicht nur die Tiere leiden darunter. Auch jeweils hunderte Menschen, die aus dem Schlaf gerissen werden oder sich auch "nur" darüber ärgern, dass schon wieder geschossen wird. Für ein Brautpaar? Oder andere Anlässe (Silvester?). Beim einen gibt es Einladungen, beim anderen ist es sowieso allgemein bekannt. Wozu dies also noch zusätzlich mit extremem Lärm ankündigen? Für sehr viele ist das mittlerweile völlig unverständlich und für mich ist dieses Brauchtum einfach aus der Zeit gefallen.



Christian Gessner, 5162 Obertrum