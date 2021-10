Dieses Porträt war inspirierend

Ich bin vor einigen Jahren in die Steiermark gezogen, aber den "Salzburger Nachrichten" bin ich treu geblieben. An dieser Stelle möchte ich mich für die ausgezeichnete Qualität und die Vielfalt der Artikel bedanken! Besonders gefreut habe ich mich über das Porträt der Goldschmiedin Alexandra Eder vom 19. 10. 2021. Sie hat ihren Traum, Goldschmiedin zu werden, nicht nur als Wunsch betrachtet, sondern sich als Mutter von zwei Kindern drei Mal in der Woche um fünf Uhr in der Früh auf den Weg nach Wien gemacht, um die Goldschmiedeakademie zu besuchen. Großartig! Menschen, die ihre Komfortzone verlassen, um ihre Lebensträume zu realisieren, inspirieren mich.



Nicoletta Hammerl, 8283 Bad Blumau