Differenzierung ist wesentlich

Im Leitartikel vom 21.11. schreibt Chefredakteur Manfred Perterer von einer beckmesserischen Debatte im Zusammenhang von "an" oder "mit"

Corona-Verstorbenen. Diese Ansicht teile ich nicht: Um das Geschehen einigermaßen einordnen zu können, finde ich diese Differenzierung sogar wesentlich. Es verwundert allerdings nicht, auch sonst werden vorwiegend absolute Zahlen ohne jedwelche Relationen kommuniziert, ich frage mich nur warum? Soll damit die "Angststrategie" der Bundesregierung unterstützt werden? Oder schlimmer: Soll möglicherweise doch eine Ideologie des gläsernen Menschen befördert werden? Es muss erlaubt sein, die kommunizierten Zahlen zu relativieren: Und so kann man z. B. feststellen, dass aktuell 0,0077 Prozent (Ages-Dashbord 22.11.) der Bevölkerung oder rund jeder dreizehntausendste Österreicher im Zusammenhang mit Corona intensivmedizinisch behandelt wird. Also wovor fürchten wir uns? So gesehen kann man die Debatte also doch wieder als eine beckmesserische betrachten.

Andreas Haunold, 5303 Thalgau