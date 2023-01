Digital bezahlen?

Am digitalen Bezahlen kommt man leider kaum mehr vorbei. Bisher wurde dringend geraten, die Zugangsdaten zum Telebanking (Account, PIN) niemandem bekanntzugeben, weil es nicht notwendig und gefährlich ist. Jetzt gibt es immer mehr Bezahlformen, zum Beispiel den Dienstleister Klarna, über die man nur mehr per Mail bezahlt. Dazu muss man allerdings dort ein Konto anlegen. Damit hat dieser Dienstleister direkt Zugang zu meinem Konto und kann Kontostand und Umsätze einsehen. Und das hinter meinem Rücken - das will ich nicht!

Durch die 2-Faktor-Authentifizierung (TAN), ist zwar noch eine Hürde vorhanden, aber man tauscht noch mehr Bezahlkomfort gegen weniger Sicherheit. Mir sind die Bezahlmöglichkeiten schon jetzt komfortabel genug.

Die Bezahlung mit Kreditkarte, wenn man sie im Restaurant aus der Hand gibt, war mir schon immer suspekt. Zu recht! Vor einigen Jahren, war ich in den USA. Meinen Bankbetreuer hatte ich davon informiert. Meine Bank hat einen zeitgleichen Abbuchungsversuch mit meinen Kreditkartenzahlen aus "Paris" blockiert. Später wurde noch ein Betrugsversuch aus Venezuela vereitelt. Das nenne ich Service. Ich bin meiner Bank dankbar und ihr bis heute treu, weil sie mich beschützt.





Peter Krismer, 5020 Salzburg