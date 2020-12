Digitale Welt war heuer ein Segen

Für unendlich vieles bin ich dankbar, auch und vor allem in diesem Jahr, unter anderem dafür, dass mir der immer freundliche (ungarische) Briefträger alles bringt, was wir derzeit nicht in den Geschäften kaufen dürfen, und dass so viele Geschäfte sich die Mühe und Arbeit machten, auf Onlinehandel umzusteigen. Dass so viele Betriebe und Restaurants so flexibel waren, Take-away anzubieten.

Und dankbar bin ich für den Segen der digitalen Welt mit ihren vielen Kommunikationsmöglichkeiten. Nicht auszudenken, wie es uns mit dieser C-Sache vor 20 Jahren ergangen wäre! Und großer Dank gebührt auch allen Internetdienstleistern, die das Internet trotz aller Mehrbelastungen stabil am Laufen gehalten haben.

Danke allen gesegneten Optimisten. Sie halten die Energie der Hoffnung, der Zuversicht, der notwendigen Veränderungen aufrecht!



Sarah Gertraud Emmer, 5325 Plainfeld