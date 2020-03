Oft verteufeln wir die neuen Medien. Heute konnte ich dank dieser neuen Kommunikationsmöglichkeiten mit meiner 92-jährigen Mama per WhatsApp-Videotelefonie sprechen. Es tat nach so langer Zeit echt gut, meine Mama wohlauf zu sehen und auch hören zu können.

Ohne die liebevolle Hilfe des Pflegepersonals im SeneCura-Wohnhaus in Hüttau wäre das auch nicht möglich gewesen. Danke nochmals an Frau Daniela Pirchner, die mit ihrem Team in dieser schwierigen Phase das Beste gibt!



Herta Gran und ihre vier Geschwister, 5203 Straßwalchen