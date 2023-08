Digitaler Führerschein ist eine nette Spielerei

In Fritz Pessls Artikel "352.000 Führerscheine schon am Handy aktiv" (SN, 24. August) fehlt eine wichtige Einschränkung: Der digitale Führerschein am Smartphone läuft nach drei Monaten ab und muss dann neu aktiviert werden. Als ich das erste Mal feststellen musste, dass der digitale Führerschein von meinem Smartphone verschwunden war, habe ich dumm geschaut. An der Hotline wurde damals im Oktober 2022 behauptet, dieses Verfalldatum stünde in den AGB und überhaupt handle es sich um einen Testbetrieb. Inzwischen bin ich vorgewarnt und verzichte nicht auf die Mitnahme des Scheckkarten-Führerscheins. Der digitale Führerschein ist für mich eine nette Spielerei, ich kann ihn im Bekanntenkreis vorführen, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, ihn in einem Funkloch der Polizei vorzeigen zu können. Auch wenn bei der Kontrolle etwa nach einem Unfall Mobilfunknetz vorhanden ist, mag ich mir nicht vorstellen, im Stress noch mit dem digitalen Amt herumhantieren zu müssen, um den Führerschein neu zu laden.

Meinen digitalen Führerschein musste ich zuletzt im April und im Juli 2023 neu laden.





Josef Hinteregger, 6850 Dornbirn