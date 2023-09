Gerade rechtzeitig zu Schulbeginn kommt es wieder zur Diskussion digitales versus herkömmliches Lernen. Die Politik, allen voran der Bildungsminister propagieren, sicher bestärkt durch manche Bildungswissenschafter und und Bildungsexperten, das digitale Lernen. Schulen werden daher mit Laptops und Tablets ausgestattet, damit der Zugang "zur hochwertigen digitalen Bildung" gewährleistet ist. Selbstverständlich leben wir in einem Zeitalter, wo das digitale Lernen zur Realität geworden ist. Es darf aber nicht negiert und übersehen werden, dass in der Volksschule das Erlernen der Grundtechniken, früher hat es geheißen Lesen, Schreiben und Rechnen, die Voraussetzung für das digitale Lernen ist und sein wird.

Voll Stolz hat uns im Vorjahr die Direktorin einer Praxisvolksschule im Westen Österreichs gezeigt, dass es in jedem Klassenzimmer eine große Projektionstafel gibt, daneben eine ganz kleine herkömmliche Tafel zum Schreiben, die aber kaum benützt wird. Das geschriebene Wort des Lehrers an der Tafel ist aber für Schüler sicher noch immer einprägsamer als das Wort am Laptop. Schweden, immer als Vorzeigeland genannt, kommt zur Erkenntnis, dass digitales Lernen nicht alles sein kann, vielleicht kommt diese Meinung auch in Österreich an!



Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg