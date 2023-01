Digitales Sparen nicht für alle geeignet

Das Sparbuch ist also ein Auslaufmodell und soll durch digitale Sparformen

ersetzt werden. So der lapidare Beschluss der Banken, weil die Abwicklung

einfacher und kostendeckender ist, als das Sparbuch, das es seit

dem Jahr 1819 - also länger als zweihundert Jahre - gibt und als

Anlageform in Österreich nach wie vor besonders beliebt ist.

Bei dieser ganzen Aktion sollte man aber auch bedenken, dass es in Österreich

angeblich bis zu 75.000 Menschen gibt - besonders ältere -, die kein Internet

und/oder Handy haben und wollen, wozu auch ich gehöre. Und wenn eine

Oma - siehe auch Wizany-Karikatur - den Enkerln ein Sparbuch übergibt, greifen

sie es spitzen Fingern an, weil sie es gar nicht mehr kennen.

Wir werden bald eine Zweiklassen-Gesellschaft haben, nämlich eine analoge

und eine digitale?

Es muss nicht alles diesem zweifelhaften und vermeintlichen Fortschritt der Electronic

geopfert werden, denn er hat ja nicht nur Segen über die Welt gebracht!







Josef Blank, 5061 Elsbethen