Digitales Time-out - Schule wie anno dazumal

Die digitale Lernwelt ermöglicht seit über einem Jahr mehr oder weniger effizientes Unterrichten, bzw. Lernen auf Distanz. Schülerinnen/Schüler und Lehrerinnen/Lehrer haben während des letzten Jahres unzählige Stunden vor dem Bildschirm verbracht, wurden von digitalen Lernressourcen regelrecht vereinnahmt. Digitaler Überkonsum im Schulalltag ist schleichend zur Routine geworden.

Erfreulicherweise ist jetzt wieder gemeinsamer Präsenzunterricht für alle Schüler gleichzeitig angesagt. Gerade jetzt gilt es, sich für ein Schulleben phasenweise auch ohne Bildschirm einzusetzen. Wie wäre es mit einem rigorosen, temporären, digitalen Time-out für die verbleibenden sieben Wochen dieses Schuljahres, auf dass die Bildungsstätte Schule nicht total in den digitalen Arbeitsmodus abdriftet? Eine bewusste, digitale, schöpferische Pause sozusagen. Sprich, soweit wie möglich Reduzierung, bzw. gänzlicher Verzicht auf digital unterstützte Unterrichtseinheiten. Dafür umso mehr Fokus auf althergebrachte, konservative Arbeitsweisen wie, Geschichten erzählen, Lesen adäquater Lektüre, handschriftliches Verfassen von Texten und Hausübungen. Sesselkreis statt Arbeit am PC oder am Tablet, Flipchart statt interaktivem Smartboard, Wörterbuch und Atlas (falls noch vorhanden) statt Online-Dictionary oder Google Maps. Vermehrt Unterricht im Freien oder im Schulhof. Schule so wie anno dazumal für eine begrenzte Zeit, würde dem angeschlagenen Schüler- und Lehrergemüt einfach guttun. Es geht primär nicht darum, versäumten Lehrstoff in den verbleibenden Schulwochen aufzuholen. Wichtiger denn je ist es, wieder Zusammengehörigkeitsgefühl und Freude am gemeinsamen Tun und Lernen zu generieren, bzw. die Kids täglich aufs Neue für das Schulleben und die von Motivation bestimmte Kooperation nach drei Lockdowns zurückzugewinnen. Vielleicht heißt es auch schon bald "Maske weg" - das wäre dann das Tüpfelchen auf dem "i", wenn sich Schüler und Lehrer wieder Face-to-Face begegnen könnten.







Sepp Schnöll, Lehrer, 5431 Kuchl