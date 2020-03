Digitalisierung an Schulen glorifiziert

Ihr Leitartikel, "Das abrupte Ende der schulischen Kreidezeit" (SN, 19. 3.), glorifiziert die Digitalisierung an unseren Schulen, die durch die Coronakrise ausgelöst wurde und kritisiert die noch herrschenden "alten" Methoden. Ich bin Ihrer Meinung, wenn es darum geht, dass sich in Krisenzeiten solche technologischen Tools gut bewähren. Das heißt jedoch nicht, dass sich bewährte Methoden aus Krisenzeiten als ideal für den Normalzustand bezeichnen lassen. Es könnte sogar sein, dass uns die vielen negativen Konsequenzen des schulischen Homeoffice (technische Probleme, Vereinsamung hinter Screens, physische Erkrankungen wegen stundenlanger Beschäftigung mit Handy, Tablet etc.) darauf hinweisen werden, dass wir niemals den intensiven persönlichen Kontakt mit unseren Mitmenschen in der Klasse austauschen dürfen.







Mag. Veronika Petermaier, 4863 Seewalchen am Attersee