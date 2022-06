Digitalisierung und Cyberkriminalität

Wie Medienberichten der letzten Tage zu entnehmen ist, häufen sich Cyberattacken auf Privatpersonen und staatliche Einrichtungen (einschließlich Lösegeldforderungen). Sensible Bürgerdaten sollen bereits in die Öffentlichkeit gelangt sein. So als ob das alles nichts miteinander zu tun hätte, wird von der Politik sowie den Medien und selbstverständlich von der Wirtschaft darauf gedrängt, eine alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringende Digitalisierung voranzutreiben. In Anbetracht der massenhaft stattgefundenen Hackerangriffe und des permanenten Bedrohungsszenarios der Cyberkriminalität sollte endlich eine verantwortungsvolle Bestandsaufnahme dahingehend erfolgen, ob die Digitalisierung weiterhin ohne Wenn und Aber forciert werden soll, oder ob man sich zur Schadensvermeidung auch analoge Wege, sozusagen als Ausfallsversicherung, offen halten sollte. Wenn man von Versicherungen, Banken, ja sogar von Ämtern gedrängt wird, den Geschäfts- bzw. Behördenverkehr ausschließlich papierlos über Internet bzw. Smartphone (Apps) abzuwickeln, dann sieht das allerdings stark nach einer digitalen Einbahnstraße aus und es ist wohl kaum zu bestreiten, dass hier die Cyberkriminalität ein reiches Betätigungsfeld vorfindet. Trotzdem werden Menschen, die diese Technologie für sich aus guten Gründen auf ein Mindestmaß beschränken wollen, unter Druck gesetzt. Was die CO2-Emissionen und den Energieverbrauch betrifft, so weiß man mittlerweile, dass das zunehmend beanspruchte Internet alles andere als ein Musterknabe ist. Und der von Funkstationen und Mobilgeräten ausgehende Elektrosmog wird seit einiger Zeit in der Öffentlichkeit praktisch totgeschwiegen.





Georg Weigl, 5023 Salzburg