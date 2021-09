Digitalität statt Digitalisierung

Sepp Schnöll kritisiert in seinem Leserbrief ("Digitalisierung kein Allheilmittel", SN vom 27.09.2021) die zunehmende Digitalisierung der Schulen in Österreich und mahnt an, dass diese nicht zu "digitalen Lern- und Betriebsstätten" verkümmern dürfen. Digitale Medien und neue Technologien per se bringen tatsächlich noch keine nennenswerte Verbesserung der Unterrichtsqualität, sie schaffen aber die Rahmenbedingungen für eine Kultur der Digitalität, derer sich die Schulen keinesfalls verschließen dürfen. Leider wird aber in der öffentlichen Berichterstattung sowie im Leserbrief von Herrn Schnöll auch zu sehr auf der technologischen Ebene verblieben. Kollaboration, Interdisziplinarität, Multiperspektivität und Projektorientierung können durch die Einbindung digitaler Lehr- und Lernformen besonders gefördert werden. Die Frage sollte nicht lauten, wie man in herkömmlichen Lernsituationen Unterrichtssequenzen durch digitale Medien ersetzen kann, sondern in welchen Lernumgebungen digitale Medien eingesetzt werden können, um beispielsweise Kooperationen zwischen den Lernenden zu ermöglichen, um Wissen für andere Klassen zu multiplizieren oder um kreative Problemlösungsstrategien der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Eine Verschmelzung von analogen und digitalen Lehr- und Lernszenarien muss zukünftig eine Selbstverständlichkeit sein.

Schulleiter der Fachoberschule Franz von Assisi in Freilassing



Dr. Jochen Gollhammer,, 5020 Salzburg