Dilemma um die Raumordnung

Ja, es ist ja gar nicht so lang aus, die Raumordnung wurde viel diskutiert, wobei viele gute Vorschläge, aus welchen Gründen auch immer, vom Tisch gefegt wurden und jetzt schlägt die Problematik des leistbaren Wohnens voll zu. Die Wohnraumsicherung in Form der Baulandsicherung für die heranwachsende Jugend muss daher ein Primärziel in der politischen Verantwortung sein.

Großspurige Bekenntnisse wie "Das Boot ist voll", die ja aus dem kleinsten Dorf Österreichs gekommen sind, richten sich von selbst, wenn man sich die rasante Wohnbautätigkeit anschaut. Hier wird Betongold eingesetzt und das hat mit Baulandsicherung nichts mehr zu tun, weil es sich keiner leisten kann.

Eine weitere Kehrseite der Medaille ist die Raumplanung. Ich verurteile keinesfalls den Bautechniker, nur für die Entwicklung in die Zukunft sei den politisch Verantwortlichen ins Stammbuch geschrieben: Raumplanung und Architektur lassen sich nicht trennen. Die Raumplanung braucht die Architektur und umgekehrt. Es ist der gesamte Lebensraum und nicht nur ein Objekt, das wir wahrnehmen und das den Raum und damit unser Leben bestimmt. Gilt auch für das kleinste Dorf Österreichs.

Unsere bayerischen Nachbarn haben uns, was die Raumordnung anbelangt, vieles voraus.



Helmut Auer, 5071 Wals