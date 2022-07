Dilemma unserer Konsumgesellschaft

Bewegung in der Natur, besonders im Kleinklima des Waldes, ist für Geist, Seele und Lungen ein Wohlgenuss. In meiner Kindheit eine Bühne gemeinsamer, aktiver Unterhaltung - noch ohne der Erfindung des BMX-Rades. Diverse Baumarten waren uns ein Begriff, Pilze und Beeren sammeln gehörte zur leiblichen Bereicherung. Auf die Idee, den Wald in eine Kunstrennbahn umzuwandeln, wären wir nicht gekommen, hätte wohl auch die Besitzer auf den Plan gerufen. Diese Beziehung zur Natur fehlt der heutigen Stadtbevölkerung weitgehend.

Auto- und Outdoorwerbung in den Massenmedien, die Verherrlichung von Extremsportarten, die individuellen Ansprüche zum Aggressionsabbau mithilfe teurer Sportgeräte dienen der Vermarktung der Natur, nicht deren Erhalt. Das Abenteuer liegt im "Kampf" gegen die (künstlichen) Unbilden des Geländes - und der Auslotung der eigenen Grenzen.

Letzteres eine durchaus menschliche Eigenschaft. Die materiell befeuerte Blase gaukelt allerdings unerschöpfliche Naturreserven vor, die es leider nicht mehr gibt.

Der Naturschutz und seine Institutionen versuchen alles, um die Restnatur nicht auch noch zu verlieren. Ihnen Kleinkariertheit vorzuwerfen, zeugt von einem unbedarften Naturverständnis, das die Realität nicht sehen will. Der Landschaftsschwund geht vor allem aufs Konto unserer "heiligen Kuh", dem Auto. Den Prunkkarossen den roten Teppich auszurollen ist allemal attraktiver, als sich um die Belange der Kinder zu kümmern!

Macht es euch, liebe Kritiker der Entscheidung von Gericht und Landesumweltanwaltschaft, bitte nicht so einfach und beschwert euch bei jenen Immobilienhaien, Autobeschwörern, Fremdenverkehrstycoonen, deren politischen Handlangern und sonstigen Landversieglern!

Wie heißt es doch so schön in einem Werbeslogan einer Salzburger Immobilienfirma: "Grundlos glücklich"?

Wolfgang Schruf

, 5020 Salzburg