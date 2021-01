Diplomarbeit von Ministerin

Zum Leserbrief "Bildungssystem verfällt zusehends" (SN vom 26. 1.):

Sehr geehrte Frau Straß,

Sie sprechen von "Anmaßung", "Bespitzelung", "Bejagung", "Schäbigkeit", "Denunziantentum". Ich würde eher sagen, dass die Öffentlichkeit ein höchst legitimes Interesse an der intellektuellen und moralischen Qualifikation einer Person hat, die ein so wichtiges Amt wie das des Arbeitsministers/der Arbeitsministerin bekleidet.

Jeder Magisterarbeit, jeder Dissertation muss eine Erklärung beigefügt werden, dass "alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, als solche kenntlich gemacht" wurden. Frau Aschbacher hat sich darüber großzügig hinweggesetzt. Was ihre intellektuelle Qualifikation betrifft, so erledigt sich jede diesbezügliche Diskussion angesichts der inzwischen hinlänglich bekannten Zitate. Dass sie feststellt, sie habe diese Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen verfasst, macht die Sache nur noch schlimmer. Für Frau Aschbacher als Privatperson ist die Frage, wie sie zu einem Magistertitel gekommen ist, völlig belanglos, aber das gilt nicht für jemanden, der so große Verantwortung trägt.





Mag. Hemma Lexner, 8042 Graz