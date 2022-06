Direkte Demokratie bis zu Verhinderung

Die verkehrspolitische Problematik hinsichtlich des Ausbaus der Mönchsberggarage mag schon ein Thema sein. Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass neue Zufahrtsvarianten (z. B. von Nonntal) von Anfang an verhindert wurden. Damit wäre es aus meiner Sicht tatsächlich gelungen, den Verkehr zwischen Nonntal und Mülln zu reduzieren. Jetzt wird der Ausbau wohl nicht kommen - vielleicht eine Chance für die Stadtregionalbahn (S-Link) oder sogar für eine zusätzliche Seilbahnlösung vom Flughafen über die Messe - eine fixfertige Studie liegt der Politik aus meiner Zeit als Verkehrslandesrat vor. Mit diesen beiden Maßnahmen und der Ausnützung bzw. der Errichtung von Park-and-ride-Anlagen könnte der Individualverkehr in der bzw. um die Altstadt maßgeblich reduziert werden. Die Salzburger Parkgaragen GmbH könnte mit den vorhandenen finanziellen Mitteln Park-and-ride-Anlagen an der Autobahn bzw. an den Zufahrtsrouten errichten.

Könnte - wären da nicht die vielen Verhinderer und die mächtigen Medien. Gar keine so einfache Situation für Politiker, die für dieses Land Verantwortung tragen.



Hans Mayr, Verkehrslandesrat a. D., 5622 Goldegg