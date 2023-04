Diskriminierung bei Pflegefreistellung

Eltern, die ihr krankes Kind pflegen, wird per Gesetz das Recht auf einige arbeitsfreie Tage zugestanden - dies unabhängig davon, ob Elternteil und Kind im gemeinsamen Haushalt wohnen. Anders verhält es sich, wenn bei einem Elternteil plötzlich (zum Beispiel nach einen Spitalsaufenthalt) kurzfristiger Pflegebedarf besteht. Als (erwachsenes) Kind hat man nach wie vor nur dann gesetzlichen Anspruch auf Pflegefreistellung, wenn man im gemeinsamen Haushalt mit dem zu pflegenden Elternteil lebt.

Die Pflegefreistellung für Personen, die ihre Eltern betreuen, darf nicht mehr länger vom gemeinsamen Wohnsitz abhängig sein. Diese Regelung ist völlig veraltet und eine zusätzliche Hürde für die Betroffenen.

Das Lebensmodell, in dem mehrere Generationen in einem gemeinsamen Haushalt leben, ist nicht mehr aktuell. Die derzeitige Gesetzeslage, wonach nur jene Personen das Recht auf eine Pflegefreistellung haben, die mit der pflegebedürftigen Person in einem gemeinsamen Haushalt leben, ist daher völlig veraltet. Es ist zudem auch komplett widersinnig, unlogisch und menschlich nicht nachvollziehbar. Denn gerade, wenn die pflegebedürftigen Eltern nicht im selben Haus oder derselben Wohnung leben - vielleicht sogar in einer anderen Stadt, in einem anderen Bundesland - wird die Organisation der Betreuung noch ungleich aufwendiger und komplizierter - vor allem in Zeiten, in denen der akute Mangel an Pflegepersonal nicht nur ständig in der Politik thematisiert wird, sondern eine Tatsache ist.

Arbeitnehmer sollen ein Recht auf einige Tage Freistellung von der Arbeit für die Pflege eines Elternteils haben. Auch dann/vor allem, wenn sie nicht (mehr) im gleichen Haushalt leben.



Doris Schmierer, 5020 Salzburg