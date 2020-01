Diskussion über Zweitwohnsitze

Die von der SPÖ erfreulicherweise losgetretene Diskussion über Chalets und der Raumordnung weitet sich nun auch auf Zweitwohnungen, leerstehende und wenig genützten Wohnungen aus. Die SIR-Expertin, Inge Straßl, verlangt in diesem Zusammenhang, dass auch wenig genützte Wohnung vermietet werden sollen.

Dazu möchte ich ein Beispiel aus unserer eigenen Wohngemeinschaft,

die 22 Eigentumswohnungen umfasst, zum Nachdenken öffentlich machen.

Vier Eigentümer nützen ihre Wohnung als Zweitwohnsitz bzw. kurzfristig,

wenn sie aus dem Ausland oder von Wien nach Salzburg kommen. Als ständige

Bewohner sind wir darüber aber nicht unglücklich. Man kennt sich seit Jahren und freut sich immer, wieder einmal sich austauschen zu können. Wenn nun diese Wohnung kurzfristig vermietet werden müssten, würde das eine für uns nicht erfreuliche Fluktuation innerhalb der kleinen Hausgemeinschaft bedeuten. Noch dazu wo wir leider schon sehr schlechte Erfahrungen mit Mietern gemacht haben, die aber mit Hilfe der einsichtigen Wohnungsbesitzer ausziehen mussten.

Aber, so wie Hermann Fröschl schreibt, es wartet noch ein langer Weg, bis die Politik greift und so hoffen wir, dass sie mit viel Augenmaß und Hausverstand in eine sehr heikle Privatsphäre eingreift.



Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg