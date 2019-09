Diskussion um die Klassenmedizin

Dass hier eine unnötige Diskussion von einer bestimmten politischen Gesinnung zu Wahlkampfzwecken losgetreten wurde, ist doch jedem klar. Die vielen Millionen Euro von den Zusatzversicherten sind doch ein sehr willkommener Beitrag zur Finanzierung des ganzen Systems. Sollen die doch die paar teuer bezahlten Vorteile haben. Ich gönne es ihnen.

Ich habe viele Jahre im Gesundheitswesen Amerikas, Kanadas und Deutschlands gelebt und weiß, von was ich rede. All den Nörglern kann ich nur wärmstens empfehlen, in diese Länder umzusiedeln und mit deren Gesundheitssystem zu leben. Das Rummeckern an unseren Einrichtungen fände ein jähes Ende und unser vorragendes System würde wieder wertgeschätzt werden.

Nach über zehn Jahren in unserem System, das ich leider schon genügend beanspruchen musste, ist die Zufriedenheit bei 100 Prozent. Kann nur allerhöchstes Lob an alle Institutionen aussprechen. Ich bin nicht zusatzversichert!

Nehmen wir doch mal zur Kenntnis, dass hier wieder einmal auf höchstem Niveau gejammert wird.





Josef Zinsberger, 5081 Niederalm