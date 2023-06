Diskussion um die Rehrl-Schule

Zu "Rehrl-Schule: Lehrer von damals weisen Vorwürfe zurück" (SN-Lokalteil vom 16. 6. 2023):

In diesem Artikel wird berichtet, dass ehemalige Lehrer die Vorwürfe der Gewaltanwendung an Kindern und Jugendlichen nicht bestätigen. Unklar bleibt dabei, ob damit zwei oder mehrere Lehrpersonen gemeint sind. Offensichtlich stellvertretend für "die Lehrer" kommt ein Pädagoge zu Wort, der ab 1977 an der Schule unterrichtet hat und berichtet, dass er keine Wahrnehmungen über gewaltvolle Erziehung hatte. Er widerspricht damit den 70 Personen, die ihre Erfahrungen an der Schule geäußert haben und deren Aussagen aber nach langen Prüfungen anerkannt wurden. Dazu wird der gewaltbehaftete Erziehungsstil als normal und an allen Schulen angewendet in verharmlosender Weise dargestellt.

Auch kann es sich dieser Pädagoge nicht verkneifen, die frühere Bezeichnung der Gebärdensprache zu verwenden und so diese wieder ins Gedächtnis zu rufen.

Ich frage mich: Wie kann jemand Sachverhalte ohne persönliche Wahrnehmung beurteilen? Wobei die Aussage, dass "Prügelpädagogik" normal gewesen sei, die Wahrnehmungen der Betroffenen ja wiederum bestätigt.

Diese Art der Pädagogik im Kontext der Zeit zu sehen macht es auch nicht besser.



Ferdinand Grobbauer, 5020 Salzburg