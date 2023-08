Diskussion um die Sommerferien

Sehr geehrer Herr Fröschl! Zu Ihrem Artikel vom 29. Juli: Ich war 33 Jahre lang Lehrer (Gymnasium), meine Frau übte den verachteten Beruf der Mutter und Hausfrau aus, dazu gab es eine Oma, so hatten wir mit unseren Kindern nie Schwierigkeiten mit deren Beaufsichtigung in den Sommerferien (und den übrigen Ferien). Mir ist schon klar, dass dies für anderweitig Berufstätige mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist. Sie schreiben, die Deutschen hätten kürzere Sommerferien, verschweigen aber wissentlich, denn unwissend kann ich mir schwer vorstellen, dass die Deutschen zwei Wochen Pfingstferien haben. Das hätte mir auch immer sehr gefallen, die Ferientage anfangs September in Pfingstferien umzuwandeln, wer die Macht hatte, Herbstferien zu installierten, weiß ich nicht. Wenn wir in Konferenzen über solche Dinge debattierten, wurden für das pro und wider immer pädagogische Gründe vorgebracht, die sich aber oft als rein egoistische Privatgründe entpuppten. Jetzt gibt es einen neuen, bizarren pädagogischen Grund für die Verkürzung der Sommerferien, in Italien ist es im Sommer zu heiß! So als ob wir Österreicher moralisch verpflichtet wären, unseren Urlaub in Italien zu verbringen, wie wär's mit Nord- oder Ostsee, oder gar Schweden? Zugegeben, zu Pfingsten ist es in Italien nicht so heiß, aber ich möchte schon anmerken, das Wasser ist noch kühl. Die Amerikaner haben fast drei Monate Sommerferien und viele nur zwei Wochen Urlaub und trotzdem schaffen sie es, aber die Amis jammern ja weit weit nicht so arg wie die Österreicher! Noch lang, warum ich mit den Herbstferien nicht froh bin. Viele Schüler, beileibe nicht alle, haben nach den langen Sommerferien gute Vorsätze, die dann zu Weihnachten die Nulllinie erreichen und nach Weihnachten in unergründliche Tiefen absinken. Die Zeit von Schulbeginn bis Weihnachten ist daher die fruchtbarste Zeit. Viele Schüler haben auch die Angewohnheit, eine Woche vor und eine Woche nach den Ferien nichts zu tun. Sozusagen Vor- und Nachbereitung der Ferien. Bei einer Woche Herbstferien gibt das wunderschöne drei Wochen "Nixtun"! Die meisten Nichtlehrer können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie zäh das Unterrichten nach Weihnachten ist, möglicherweise ein Skikurs, Semesterferien, Osterferien, Pfingstferien und immer eine Woche vorher und eine Woche nachher "nix" tun!



Dr. Egbert Kainzbauer, 5020 Salzburg