Diskussion um Fiakerpferde ist nur ein Ablenkungsmanöver

Es wundert mich, dass sich die Grünen Sorgen um Fiakerpferde am Stadtasphalt machen ("Hitze und Tierwohl: Fiaker fürchten um ihr Dasein", SN, 18. Mai 2022), während Vollspaltenböden für Schweine kein ernst genommenes Problem sind.

Die Pferde sehen gut gepflegt aus.

Wenn man den armen Pferden wirklich helfen will, sollte man für mehr Grünflächen und weniger Verkehr in der Stadt sorgen, davon hätten nicht nur die Pferde was. Bei Abschaffung der Fiaker werden die Pferde nicht auf der grünen Pensionsweide, sondern eher im Leberkäse enden.

Anton Graf, 5310 St. Lorenz