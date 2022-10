Die Debatte um Warmwasser an Schulen schreit zum Himmel und ist so überflüssig wie eine Diskussion um den Modus der Bundespräsidentenwahl. In den Schul-WCs gibt es nur Kaltwasser, lediglich Brausen im Turnbereich wären betroffen (bei der anzunehmenden Reinigungsbereitschaft von Kindern und Jugendlichen vermutlich ohne großer Auswirkung). Das Ärgerliche liegt sowohl in Vergangenheit wie Gegenwart begründet: Wieso haben wir noch immer keine Fotovoltaik auf unseren Schuldächern?!

Erhard Petzel, 5020 Salzburg