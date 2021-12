Diskussionen und Durcheinander

Während der Corona-Krise erleben wir ein Management, wie es nicht sein sollte. Es treten viele Experten, Politiker und Querulanten mit unterschiedlichen Meinungen in der Öffentlichkeit auf. Für den Bürger stellt sich die Frage, wer hat recht? Selbst Fallzahlen, Bettenbelegungen etc. sind umstritten, und statt vorausschauend zu planen, wird manchenorts rückwärts gerechnet. Es läuft mir kalt über die Schulter: 670 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen und 74 Tote in 24 Stunden.

Vier Faktoren sind die Grundlage eines funktionierenden Krisenmanagements: Erstens, das Meldesystem hat zuverlässig sowie fehlerfrei zu sein, und die Daten müssen sich für eine Prognose eignen. Zweitens, alle zur Verfügung stehenden Technologien müssen in die Tätigkeit der Stabsarbeit einfließen und umgesetzt werden. Entsprechendes Personal muss vorhanden sein und für die Beurteilung der Lage trainiert werden. Drittens, ein Führungssystem braucht in der Krise eine abgeschlossene Stabsarbeit, die nicht nur Analysen und Grafiken enthält, sondern auch Lösungsvorschläge, die alle den Gesamtkomplex beeinflussende Gebiete berücksichtigen, um die verantwortlichen Politiker auf Entscheidungen vorzubereiten. Viertens, eine Krise verlangt eine zentrale Führung.



Kurt Gärtner, 4600 Wels