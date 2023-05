Distanzierung von Hetze

Es ist üblich, dass nach einer geschlagenen Wahl die stimmenstärkste Partei Sondierungsgespräche mit den anderen Parteien führt und sich um eine tragfähige Mehrheit bemüht. Nicht unüblich, aber nicht zwingend, ist auch, dass die Partei mit den zweitmeisten Stimmen als Koalitionspartner geholt wird, wenn es mit dieser die meisten inhaltlichen Übereinstimmungen gibt. Das ist in einer Demokratie normal. Etwas anderes ist, ob es moralisch vertretbar und demokratiepolitisch verantwortlich ist, mit einer Partei in Koalition zu gehen, deren Bundesparteichef sich als zukünftiger "Volkskanzler" geriert, der alle Asylzentren in Österreich schließen, sich "total" der Bevölkerung zuwenden und "nach oben treten" will (Originalzitate 1. Mai-Rede in Linz/Urfahr). Ein Politiker, der in der Diktion und Wortwahl an frühere dunkle Zeiten erinnert. Die Frage der "meisten inhaltlichen Übereinstimmungen" wird hier problematisch. Das Mindeste wäre dann wohl, in den Verhandlungen mit der betreffenden Landespartei, die - man kann es drehen und wenden, wie man will - nicht von der Bundespartei zu trennen ist, Bedingungen zu stellen: Anerkennung des Rechts auf Asyl und der Europäischen Menschenrechtskonvention, klare Distanzierung von (neo)nationalsozialistischen Bewegungen, Distanzierung von Hetzrede sowie klare Anerkennung auch der international vereinbarten Klimaziele. All das wäre, sollte es in Salzburg zu einer ÖVP-FPÖ-Regierung kommen, Grundvoraussetzung, um das Gesicht einigermaßen zu wahren und die eigene Glaubwürdigkeit nicht ganz zu verspielen -Stichwort "Anstand". Denn Alternativen gäbe es allemal.







Hans Holzinger, 5201 Seekirchen