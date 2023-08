Dopingskandal 1993: Der Autor nimmt Stellung

Zum Leserbrief "Schatztruhe - oder Schmutzkübel?": Sehr geehrter Herr Seer, die Schatztruhe vom 17. Juli sollten Sie nicht als untergriffig sehen und hat auch mit zitierter nicht vorhandener journalistischer Fairness nichts zu tun. Es geht einzig und allein darum, Fakten aufzuzeigen. Es scheint, dass Doping bei uns noch immer als Kavaliersdelikt gesehen wird.

Die Zeit nach der Wende hat zahlreiche Akteure aus den DDR-Hochburgen nach Österreich gespült, etliche davon flogen auch auf, einige standen vor Gericht. Ich verweise auf die Publikationen "Goldkinder - die DDR im Spiegel ihres Spitzensportes" (Grit Hartmann), "Ruhm und Elend des DDR-Sports" (Manfred Seifert) und "Freigeworfen, Glanz und Elend einer deutschen Sportkarriere am Beispiel des Diskuswerfers Wolfgang Schmidt" (William Johnson und Anita Verschoth). Kollegen Seifert kannte ich persönlich, die "Beichte" in seinem Buch hat ihm wehgetan, er hat - wenn er beruflich im Ausland war - stets von den Praktiken erzählt inklusive des Namens Stark. Der war in den nach der Wende öffentlich gemachten Unterlagen zum Thema Doping in der DDR als Athlet gelistet. Also darf man durchaus Vorbehalte haben, wozu auch sein plötzlicher Abschied aus Salzburg passen könnte. Auch die meisten der übrigen knapp

20 DDR-Trainer in Österreich zogen weiter.

Also, lieber Herr Seer, lassen wir die Kirche im Dorf und verurteilen wir Doping aufs Schärfste. Dazu muss man aber hinschauen, berichten und niemanden in Schutz nehmen.

Prof. Joachim Glaser, 5020 Salzburg