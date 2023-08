Dopingskandal 1993: Schatztruhe - oder Schmutzkübel?

Joachim Glasers regelmäßige SN-Kolumne "Schatztruhe" entreißt so manche Sternstunde des Salzburger Sports dem Vergessen, zeigt aber auch Kuriositäten und Schattenseiten weiter zurückliegender Kapitel des lokalen Sportgeschehens.

Im Bericht (SN vom 17. Juli 2023) über den Dopingskandal aus dem Jahr 1993, der vier Sprinter der sog. Quattro-Staffel wegen erwiesenen Dopings aus dem Verkehr zog, wird der Bezug zu Salzburg dadurch hergestellt, dass mit Kellermayr, Ratzenberger und Renner auch drei Athleten betroffen waren, die damals als Sportsoldaten in Rif stationiert waren. Der Bericht schließt mit der Feststellung, dass "ungeklärt blieb, ob Kellermayrs Betreuer … in die Machenschaften verwickelt gewesen waren". Ich halte es persönlich für einen journalistischen Untergriff, wenn J. Glaser in diesem Zusammenhang als einzigen der Betreuer den ehemaligen Landestrainer Siegfried Stark namentlich anführt.

Wenn schon damals (!) ungeklärt blieb, welche Verantwortung den Betreuern der genannten Dopingsünder zukam, so erscheint es mir als mehr als nur verzichtbar, nun nach 30 Jahren S. Stark, den "ehemaligen Weltklassezehnkämpfer aus der DDR", in ein doch recht fragwürdiges Licht zu rücken. Sportliche wie journalistische Fairness sieht für mich anders aus!

Mag. Hans-Albrecht Seer

5020 Salzburg