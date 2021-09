Von vielfach zu beobachtender "Doppelmoral" liest man in Berichten über die letzten Jahre der Habsburger-Monarchie, deren Untergang sich um 1900 niemand vorstellen konnte. Und heute?

Am letzten Freitag (24. 9.) haben weltweit Millionen von Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert, - auch in Wien und Salzburg. Die SN haben im Lokalteil der Samstag-Ausgabe (25. 9.) darüber berichtet. Dem ORF war dies am Freitagabend in den 19.30-Uhr-Nachrichten von ORF II keinen Bericht und keinen Kommentar wert, wohlgemerkt zwei Tage vor den Wahlen. Am Dienstag, 28. 9., also zwei Tage nach den Wahlen, kommt in der ORF-Sendung "Thema" um 12 Uhr, also zu einer Sendezeit, in der allenfalls ein paar versprengte Pensionisten vor dem Bildschirm sitzen, in ORF II ein Rückblick zu den "Fridays for Future"-Demonstrationen vom letzten Freitag. Vorher wurde in dieser Sendung über psychische Probleme Jugendlicher berichtet, von denen sich gegenwärtig etwa 15% regelmäßig mit Suizidgedanken beschäftigen. Vielleicht erwarten sie sich auch eine objektivere und ehrlichere Berichterstattung, frei von parteipolitischem Kalkül.



Dr. Thomas Hauschka, 5412 Puch