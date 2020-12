Die Diskussion über Abfertigungen in halbstaatlichen Unternehmen und gleichzeitig die Diskussion, ob Lehrer von Schulskikursen gewisse Zuwendungen in geringer Höhe erhalten dürfen, zeigt wieder einmal die Doppelmoral in der Politik.

Da wird es nicht gestattet, dass die Skiindustrie - und wir bezeichnen uns ja gerne als große Skiination - einem Lehrer einen Rabatt für die Skiausrüstung gewährt. Ebenso darf ihm eine Liftgesellschaft keine Karte für die Erkundung des Skigebietes geben, wo dann ein Skikurs stattfinden soll.

Die Idealisten von Lehrern, die in der heutigen Zeit noch bereit sein werden, eine Skiwoche zu begleiten, der für sie einen 24-Stundentag bedeutet-nämlich Tag und Nacht die Verantwortung für die ihnen anvertrauten Schüler zu haben - wird man in Zukunft suchen müssen.





HR Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg