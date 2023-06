Doppeltes Glück für Besitzende

Zum Artikel: "Das doppelte Glück der Besitzenden" (SN, 1. Juni 2023):

Endlich liest man es hier schwarz auf weiß: Hausbesitzerinnen kommen bei den Wohnungskosten am günstigsten davon, darauf folgen Wohnungsbesitzer und am schlechtesten schneiden Mieter ab. Das Unfaire daran ist, dass sich eine Eigentumswohnung oder ein Haus nur leisten kann, wer ein gewisses Eigenkapital hat, was in jungen Jahren normalerweise nicht aus eigener Kraft der Fall ist. Wenn du also nichts erbst oder wie mein Mann und ich das Glück hast, dass dir deine Eltern unter die Arme greifen, bist du auch bei mittlerem Einkommen lange - oft bis die Kinder groß sind - auf Miete angewiesen. Das wäre nun eigentlich auch nicht das Schlechteste, wäre es nicht die teuerste Lösung und gäbe es mehr Auswahl und Sicherheit für die Mieterinnen. Dann wäre ich räumliche flexibler, was die Arbeitswelt ja heute oft verlangt, und könnte die Wohnungsgröße dem aktuellen Bedarf anpassen, der sich ja bei den meisten im Laufe des Lebens verändert.

So war es für uns mit vier Kindern zu der Zeit, als alle noch daheim lebten, in einer 85 m2 Wohnung mit vier Zimmern etwas eng, seit die beiden älteren ausgezogen sind passt die Größe optimal, und wenn mein Mann und ich in ein paar Jahren wieder allein sind, würden uns drei Zimmer reichen. Wir müssen - auch in anderen Bereichen - davon wegkommen, alles besitzen zu müssen, es geht doch mehr darum, etwas nutzen zu können, wenn ich es brauche. Das ist beim Wohnraum genauso wie bei der Mobilität, wo es auch nicht darum geht, dass ich ein Auto besitze, sondern, dass ich meine Alltags- und Freizeitwege gut zurücklegen kann. Hier gilt es Lösungen zu finden, denn Besitzen ist leider meist auch die unökologischste Lösung.



