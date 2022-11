Dorf für Reiche im Lungau

Während die Reichen-Wohnsitze hoch über Mittersill auf Hochtouren gebaut werden, werden in Mauterndorf solche gerade geplant.

Fernab jeglicher Zivilisation, mit nichts erschlossen, was eine Baulandwidmung rechtfertigen würde. Weit weg von der Zivilisation, Zersiedelung in Reinkultur.

Aber das macht nichts, es geht ja um die Reichen. Wären unsere Raumordnungsverantwortlichen wenigstens halb so großzügig, wenn es um die Baulandwidmung für Wohnbau geht, gäbe es im Land Salzburg nicht das geringste Problem, dass Menschen sich das Wohnen nicht mehr leisten können.

Es gäbe Bauland in Hülle und Fülle, die Preise würden in den Keller purzeln, junge Familien wären nicht mehr gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen, weil sie sich keine Grundstücke mehr kaufen können.

Wo bleibt eigentlich hier der Aufschrei all jener Politiker, die lauthals rufen, die Menschen könnten sich das Wohnen nicht mehr leisten, und völlig unbrauchbare Maßnahmen fordern, um das zu ändern?



Hans Haberl, Kleinberg, 5151 Nußdorf