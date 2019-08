"Doserl fürs Stummerl" - Zigaretten nicht wegwerfen

Anfang Juni, meine 14-jährige Tochter bittet mich um Überprüfen des Lernstoffes für den letzten Biologietest in diesem Schuljahr: "Eine Zigarette besteht aus Tabak, Nikotin, Teer, Arsen, Aceton, Zusatzstoffen sowie Geschmacks- und Verdickungsmitteln. Insgesamt kommen im Zigarettenrauch an die 4.000 (!!!) verschiedenen Substanzen vor, von denen mindestens 40 krebserregend und 200 giftig sind." Na Mahlzeit, denk ich mir als Nichtraucherin.

"Beim Anzünden einer Zigarette entstehen Benzol, Kohlenmonoxid, Stickstoffmonoxid, Blausäure und Ammoniak sowie Metalle wie Blei, Quecksilber und Chrom. Wenn man raucht, vermischen sich alle diese Inhaltsstoffe zu einem klebrigen Teer, der sich in den feinen Härchen der Lunge festsetzt und diese verklebt." G'schmackig!

"Mehrere Millionen weggeworfener Zigarettenkippen verschmutzen mittlerweile mit längerfristigen Auswirkungen unseren unmittelbaren Lebensraum (Spielplätze, Städte, Parks, Strände, Berge, ...) und sind auch eine Gefahr für die Natur. Die Glimmstängel enthalten neben Nikotin auch Dioxin, Formaldehyd und Cadmium, die über das Regenwasser in die Erde gelangen und so das Grundwasser verunreinigen. Daher sollte man Zigarettenstummel auch nicht über die Toilette entsorgen: Die Wasserwerke schaffen zwar das Entfernen der Filterreste, nicht aber die Giftstoffe vollständig herauszufiltern."

Mir war die große Tragweite der Umweltschädigung von so winzigen Zigarettenkippen ehrlicherweise nicht bewusst. Raucher/-innen sollten die Zigarettenstummel auf keinen Fall achtlos auf die Straße oder in die Natur werfen. Jedes Auto verfügt über einen Aschenbecher. Der Alpenverein bietet gegen eine Spende die sehr praktischen Mini-Aschenbecher für unterwegs an; bei Gelegenheit kann man dann die Kippen in der Restmülltonne entsorgen. Liebe Raucher/-innen: verwendet statt einem "Sackerl fürs Gackerl" wie die Hundebesitzer/-innen also einfach ein "Doserl fürs Stummerl". Tut nicht weh, aber uns allen gut.





Sabine Weninger, 5020 Salzburg